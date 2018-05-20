В США высмеяли недоверие Уоррена Баффетта к биткоину, Google и Amazon

Сегодня, 04:45

Предприниматель ранее скептически относился к возможному успеху нынешних IT-гигантов, а популярную криптовалюту называет «крысиным ядом».

В США местная компания Genesis Mining, занимающаяся майнингом криптовалют, открыто высмеяла прогнозы известного миллиардера, одного из богатейших людей мира Уоррена Баффетта, который в своё время с недоверием относился к Google и Amazon, а сейчас активно критикует биткоин. У здания офиса предпринимателя в штате Омаха она разместила билборд, где открыто потроллила финансиста.

Фотографии рекламного щита в своём Twitter опубликовал сооснователь Genesis Mining Марко Крон. На нём содержится цитата Баффета, где он признаёт свою неправоту относительно будущего Google и Amazon. Под этой фразой размещена фраза-обращение к миллиардеру, в которой у него спрашивают о вероятности такой же ошибки относительно биткоина. Криптовалюту, напомним, бизнесмен в своё время назвал «крысиным ядом».

Ранее мы писали, что в NVIDIA констатировали падение спроса на видеокарты для майнинга.