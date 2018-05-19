На Кубе накажут журналистов за работу на месте крушения Boeing 737

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Кубинские власти не позволят работать на месте страшной трагедии журналистам, которые не имеют специального разрешения. Об этом сообщают местные издания.

По информации портала Cubanet, съемки и фотоснимки с места крушения лайнера Boeing 737 должны быть обязательно одобрены надзорными органами, в противном случае будут приниматься меры. Если у журналистов, которые работают на месте ЧП нет нужной аккредитации, их накажут арестом на срок до 8 лет.

Напомним, что накануне самолет рейсом Гавана - Ольгин, который перевозил более 100 человек, упал практически сразу после взлёта в пригороде Гаваны.

По предварительным данным, падению предшествовал взрыв, из-за чего выжить удалось лишь троим людям, которые по сей час пребывают в критическом состоянии, за их жизни продолжают бороться врачи.