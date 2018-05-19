Взрыв упавшего на Кубе Boeing 737 попал на видео

Сегодня, 12:04

Из 110 человек выжили только двое. Авиакатастрофа произошла днем 18 мая в Гаване. Взрыв самолета, который потерпел крушение сразу после взлета, попал на видео.

В ролике видно яркое пламя, охватившее самолет Boeing 737 при крушении. Сразу после падения лайнера выжить удалось четверым, но вскоре в больнице двое из них скончались. В данный момент в живых остались только две женщины, но и их состояние оценивается как критическое. Врачи делают все возможное, чтобы пострадавшие в авиакатастрофе на Кубе выжили.

Власти Мексики прокомментировали трагедию. Оказалось, что Boeing 737 эксплуатируют уже 39 лет. Лайнер выпустили в 1979 году. После трагедии в Гаване эксперты начали устанавливать причину крушения Boeing. По предварительной версии, самолет потерпел крушение из-за технической неисправности. Очевидцы, которые оказались рядом с местом трагедии, говорят, что при взлете Boeing 737 зацепил линию электропередач, что и стало причиной крушения. Эта версия также проверяется специалистами.

В ходе разбора завалов и установления личностей погибших стало известно, что 105 человек на борту Boeing были кубинцами. На два дня Государственный совет Кубы объявил траур по погибшим в результате авиакатастрофы Boeing 737-200. Самолет упал, не успев набрать высоту, недалеко от международного аэропорта имени Хосе Марти. На борту находились шесть членов экипажа и 104 пассажира.