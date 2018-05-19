В Мексике на пляж выбросило зубастое морское чудовище

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Снимок неизвестного существа был опубликован в социальных медиа, где вызвал большой резонанс среди пользовательской аудитории.

В Мексике на одном из местных пляжей люди нашли мёртвое зубастое морское чудовище, которое выбросило на берег. Останки «монстра» нашли близ города Масатлан в штате Синалоа. До настоящего времени специалисты так и не смогли дать ответ на вопрос о том, что же из себя представляет это существо. Как передаёт мексиканская пресса, труп животного нашла женщина по имени Беатрис Моралес Акунья. Она заявила, что гуляла по пляжу, когда заметила нечто похожее на корабельные снасти. Позже она всё же приблизилась к находке и ужаснулась, обнаружив, что это труп какого-то странного существа. Она тот час же запечатлела чудовище на камеру своего смартфона и поделилась увиденным в сети. Пользователи социальных медиа выдвинули самые различные версии о том, кем же является данный монстр, однако к единому мнению так и не пришли.

Ранее мы писали о том, что на Филиппинах нашли нечто похожее. Там труп морского монстра также напугал местных жителей.