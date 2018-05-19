Береговая охрана Южной Кореи задержала двух североокорейцев

Сегодня, 10:45

Офицер армии КНДР пытался убежать из страны в Южную Корею на лодке.

Сотрудники полиции наряду с береговой охраной Южной Кореи задержали двух северокорейцев. Оба хотели оказаться в южнокорейских территориальных водах, принадлежащих Жёлтому морю.

По словам источников, происшествие имело место ближе к северу от острова Пэннёндо. Чуть позже установили, что один из арестованных оказался нынешним офицером армии КНДР. Его приятель, выходец Северной Кореи, является обычным гражданским.

По предварительной информации, они хотели покинуть страну и получить пристанище в Южной Корее. Примечательно, что данная попытка бежать уже не первая со стороны вышеупомянутого офицера. 10 лет назад 28-летний лейтенант бежал в Южную Корею, тогда он успел перейти через сухопутную границу.

В данном случае стоит подчеркнуть, подобным действиям потакает Сеул власти которого систематически поддерживают перебежчиков.