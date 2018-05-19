Британские школьники прогуляли суммарно 20 миллионов дней за осень 2017 года

Сегодня, 11:10

Министерство образования Великобритании опубликовало данные о прогулах школьников осенью 2017 года. В сумме ученики пропустили 20,1 миллиона дней, что на 0,5 миллиона больше, чем в 2016 году.

В большинстве случаев школьники не посещали занятия из-за болезней. В 58% из них пропустили как минимум полдня занятий, покинув их из-за плохого самочувствия. Но не только уважительные причины стали поводом для отсутствия на уроках, количество тех, кто просто прогулял школу, также увеличилось. Учителя не давали разрешения покинуть занятия в 5,6% случаев, что на 0,6% больше, чем на год ранее. В большинстве случаев поводом для этого послужили проблемы в семье.

Представитель Министерства образования Великобритании отметил, что ситуация является довольно критичной. По его словам, ни один школьник не должен покидать уроки без уважительной причины, ведь это отрицательно сказывается на процессе обучения. Даже один прогул может понизить шансы успешно сдать выпускные экзамены.