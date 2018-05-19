«Странный разворот» предшествовал крушению Boeing 737 на Кубе

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Перед крушением под Гаваной пассажирский авиалайнер Boeing 737 попытался вернуться в аэропорт в муниципалитете Бойерос, впоследствии столкнувшись с электрическими проводами, рассказали СМИ очевидцы трагедии.

Крушению Boeing 737 предшествовал «странный разворот». Выслушав показания свидетелей катастрофы, представители компании Global Air Mexico намерены расследовать падение пассажирского авиалайнера под Гаваной, установив причину попытки возвращения в аэропорт муниципалитета Бойерос. «Странный разворот» Boeing 737 закончился столкновением с электрическими проводами и мгновенной смертью 106 пассажиров и членов экипажа. Еще двое потерпевших умерли в больнице.

Трагедия на Кубе имела место накануне. Пережить ее смогли только 2 человека. Их текущее состояние неизвестно, правоохранители и авиакомпания Global Air Mexico приступили к расследованию инцидента.

Со словами соболезнования в адрес правительства Кубы выступил президент РФ Владимир Путин.