В Варшаве из-за смерти пассажира экстренно сел самолёт

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Лайнер выполнял рейс из Стокгольма в один из городов Турции. Гражданство 58-летнего пассажира пока не разглашается.

В аэропорту Варшавы экстренную посадку совершил пассажирский авиалайнер, на борту которого умер мужчина. Как сообщили в пресс-службе воздушной гавани, сразу после того, как пассажиру стало плохо, экипаж предпринял попытку реанимации, однако она не увенчалась успехом. Спустя время, когда самолёт, следующий из Швеции в Турцию, находился в воздушном пространстве Польши, командир запросил посадку в варшавском аэропорту им. Шопена. Тело умершего передали правоохранителям. Сейчас проводится разбирательство, что послужило причиной смерти, не известно. Гражданство погибшего не раскрывается.

Ранее мы писали, что капитан российского самолета Ан-12 умер во время перелета в Египет. На борту началась паника, однако экипажу удалось взять под контроль ситуацию.