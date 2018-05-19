На Кубе всё ещё не нашли чёрные ящики разбившегося самолёта

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На месте крушения лайнера продолжаются поисковые работы, целью которых является обнаружение самописцев.

На Кубе местные СМИ со ссылкой на собственные источники в экстренных службах сообщают, что чёрные ящики потерпевшего крушение самолёта Boeing 737 до сих пор не нашли.

Поиски ведутся на поле, расположенном между аэропортом Гаваны и Сантьяго-де-Лас-Вегас. На месте работают поисковые отряды, однако достичь цели им пока не удаётся. Обломки лайнера разбросаны по всей округе и обнаружить самописцы специалистам пока не удаётся. Не так давно появились также сведения, что одна из трёх выживших пассажиров скончалась в больнице. До этого в медучреждении умер ещё один пассажир лайнера. Остальные две женщины находятся в тяжёлом состоянии.

Всего же количество жертв составляет 108 человек.

Ранее мы писали, что президент Мексики предлагает помощь Кубе в расследовании катастрофы в Гаване. Глава государства подтвердил, что в трагедии погибли мексиканские граждане. Точное количество он не назвал.