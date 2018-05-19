86-летний Рауль Кастро перенес операцию по удалению грыжи

Сегодня, 09:14

Младший брат революционера Фиделя Кастро, первый секретарь Компартии Кубы Рауль Кастро пережил плановое хирургическое вмешательство.

О текущем состоянии кубинского политика ничего неизвестно. 86-летний первый секретарь Компартии Острова свободы успешно перенес операцию по удалению грыжи и даже был введен в курс событий с падением Boeing 737 под Гаваной. Рауль Кастро попросил представителей выразить соболезнования родственникам и близким погибших соотечественников.

До апреля текущего года брат революционера Фиделя Кастро председательствовал в Совете министров и Госсовете Кубы. Сейчас младший Кастро возглавляет Компартию, являющуюся единственной политической силой Острова свободы.

Boeing 737 с 110 пассажирами и членами экипажа на борту потерпел крушение накануне под Гаваной. Трое потерпевших сумели пережить трагедию, однако двое из них позже скончались в больнице.