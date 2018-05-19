Президент Мексики предлагает помощь Кубе в расследовании авиакатастрофы

Сегодня, 09:00

Глава государства подтвердил, что на борту разбившегося лайнера находились граждане его страны.

Президент Мексики Энрике Пенья Ньето выступил с заявлением относительно недавней авиакатастрофы под Гаваной, предложив Кубе посильную помощь в расследовании данной трагедии. Политик также подтвердил, что на борту разбившегося Boeing-737 были мексиканские граждане. Он не уточнил, сколько туристов находились в самолёте. Ньето подчеркнул, что правительство Мексики через линию МИД окажет всяческое содействие Кубе в вопросе разбирательства. Напомним, что на борту кубинского самолёта находились более ста человек, лишь двое из них выжили. Лайнер упал спустя минуту после вылета из аэропорта в Гаване.

Ранее мы писали, что на борту разбившегося самолёта могли быть граждане России. Гибель российских туристов пока официально не подтвердили. В МИД пока информацию не комментируют.