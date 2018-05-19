Власти Кубы объявили трёхдневный траур по жертвам авиакатастрофы

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Мероприятия продлятся до 21 мая. Все государственные учреждения в этот период приспустят национальные флаги.

Власти Кубы объявили трёхдневный национальный траур в память о погибших людях в авиакатастрофе самолета Boeing-737 под Гаваной. В стране отменены все развлекательные мероприятия. Известно, что ход расследования причин катастрофы под свой личный контроль взял первый секретарь кубинской компартии Рауль Кастро.

Местная пресса пишет, что он следит за ситуацией и дает соответствующие поручения государственным органам. Во время траура с 19 по 21 мая учреждения центральной и местной власти приспустят национальные флаги в знак траура.

Напомним, что накануне сразу после вылета из аэропорта Хосе Марти в Гаване в пригороде разбился пассажирский лайнер Boeing 737. На его борту был экипаж и пассажиры, следовавшие в город Ольгин. По последним данным, на момент катастрофы на борту находились 110 человек. Практически все они были гражданами Кубы.