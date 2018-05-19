В США несколько НЛО в небе над Флоридой взбудоражили местных жителей

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Уфолог запечатлел на свою камеру удивительное явление, объяснение которому пока найти никому не удалось.

В США житель штата Флорида снял в небе несколько НЛО. Ролик, опубликованный местным исследователем космоса, взбудоражил американцев. На приведенных кадрах видно, что целая эскадра летающих объектов как ни в чём не бывало кружит над землёй. Очевидцы испугались происходящего и сразу же спрятались в укрытие, опасаясь начала вторжения инопланетян. Один из мужчин не растерялся и схватил свою камеру. Он принялся снимать НЛО, несмотря на потенциальную опасность быть обнаруженным. Свидетель отмечает, что речь не идёт о полёте самолётов или прочих земных объектов, поскольку поведение данных объектов было очень необычным.

Ранее мы уже писали, что в США очевидцы сфотографировали НЛО, который похож на ангела. Объект в небе напугал американцев, которые сперва приняли его за мифическое существо. Позже выяснилось, что это просто некий летающий предмет, однако природу его установить не удалось.