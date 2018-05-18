Морской конек с ушной палочкой сигнализирует о загрязнении океана

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На странице в Instagram один из корреспондентов «National Geographic» рассказал о приключении маленького морского конька в компании с ушной палочкой. Полтора миллиона подписчиков это фото заставило ужаснуться состоянием мирового океана.

Джастин Хофман решил рассказать о степени загрязнения вод возле островов Индонезии. Было выяснено, что у предприятий практически полностью отсутствует функция защиты окружающей среды, ровно, как и население это не волнует. Изначально не предполагалось вкладывать столько смысла в фотографию морского конька. Но в итоге получилось «фото, которое я бы не хотел, чтобы существовало, но раз оно было сделано, его должен увидеть весь мир». А все из-за того, что конёк, проплывая через течение, зацепился за ватную палочку и проплавал с прицепом из мусора несколько дней.

Такой опасности подвержены все морские жители, а ведь многим из них никто не поможет избавиться от мусора или отходов, выброшенных в океан. Автор делает акцент на том, что обычный целлофановый кулек – это смертельный приговор для рыбы.

Пользователи единогласно пришли в ужас от увиденного. Многие вспомнили фотографии, где побережья усыпаны горами пластика и отходов и поняли, что все это во время прилива попадает в воду. Также были упомянуты и другие морские катастрофы: аварии на кораблях, утечки на нефтескважинах и куда более масштабное тушение радиоактивных пожаров и выливание в океан зараженной воды.

Подписчики согласились с мнением, что маленький морской конек – это аллегория на глобальные проблемы загрязнения в будущем.