Фанаты вспомнили самые смешные моменты на королевских свадьбах

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Королевские свадьбы – это, безусловно, то событие, которое должно пройти «без сучка, без задоринки». Вообще-то нет. И британская королевская семья наглядно это демонстрирует из поколения в поколение.

Когда речь идет о смешных ситуациях, то, прежде всего, вспоминают королеву Елизавету ІІ. В день ее свадьбы была сломана семейная реликвия – тиара, которой было почти сто лет. Причиной поломки стал парикмахер, который слишком увлекся прической. К счастью, неизвестно как, но тиару починили до выхода невесты к алтарю.

Самой богатой на события стала свадьба принца Чарльза и принцессы Дианы. В тот день невеста забыла, как зовут ее жениха, а сам новоиспеченный «Филипп Чарльз Артур Джордж» не вспомнил слова клятвы и предложил будущей супруге «разделить все, что ей принадлежит» (вместо «»всего, что принадлежит ему»). В тот день в карете Диана помяла платье, а потом через шлейф прицепилась 5-летняя девочка, которую принцесса бросилась утешать.

На свадьбе Кейт Миддлтон и принца Уильяма тоже было достаточно казусов. Например, лошадь, которая вырвалась из рук наездника и проскакала рядом с Букингемским дворцом, куда в это время как раз входили молодожены. Также многих удивило в тот день кольцо невесты, которое не налазило ей на палец. Оказалось, что оно было на несколько размеров меньше положенного. И наконец, всемирно известный снимок с поцелуем Кейт и принца. Вот только звездой снимка стала девочка, которая скривилась и насупилась, показывая свой «восторг» от происходящего вокруг.