В США вновь стрельба в школе: «Отличился» Техас

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По последним данным, Санта-Фе вновь отличился инцидентом в учебном заведении с применением огнестрельного оружия. Такое заявление содержит информация, размещённая в Сети администрацией школы.

Информации о количестве погибших и пострадавших пока нет. Известно, что стрелок проник в среднюю школу в штате Техас и начал там стрельбу.

Также очевидцы сообщают, что, видимо, стрелок применил не автоматическое оружие. Согласно их сведениям, в школе слышались лишь единичные выстрелы и крики о помощи.

Сейчас район Санта-Фе, где располагается школа, оцеплен большим количеством полицейских США.