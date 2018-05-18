В Бельгии полиция случайно застрелила 2-летнюю девочку

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Произошло это, когда правоохранители возле города Монс преследовали фургон. В нём находились целых 30 незаконных курских мигрантов.

В итоге один из сотрудников полиции выстрелил. Случайно пуля попала в щёку 2-летней девочке. Ребёнок скончался от огнестрельного ранения.

Прокуратура Бельгии изначально опровергала теорию о том, что девочка погибла именно из-за выстрела полицейского. Однако позже прошла патологоанатомическая экспертиза и версия о том, что полиция случайно застрелила ребёнка, подтвердилась. Об этом, по крайней мере, сообщили бельгийские информационные агентства.