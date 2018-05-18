В реке Тигр возле иракского Мосула найдены сотни тел

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Страшная находка в провинции Ниневия шокировала иракское общество, которое за годы американского вторжения, а затем и террористических группировок, казалось бы, ничем уже нельзя потрясти. Иракские власти обещают провести тщательное расследование.

В реке Тигр в черте иракского Мосула найдены около полутысячи человеческих тел. Причем, судя по одежде, они не принадлежали ни к группировкам боевиков, ни к армейским соединениям. Пока эксперты затрудняются ответить, отчего погибли люди. По распоряжению властей прокуратура займется расследованием.

Международные эксперты не исключают, что люди погибли в ходе бомбардировок позиций террористов силами западной коалиции, возглавляемой США. Тогда отмечалось, что ракетные удары наносились хаотично. Летчики коалиции, оберегая свои жизни, вели огонь не по конкретным целям, а непосредственно по всей территории Мосула. В результате погибли тысячи мирных жителей. Не исключено, что нынешнее расследование будет прекращено по требованию США.