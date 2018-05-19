В Австралии турист упал с 40-метровой скалы в погоней за селфи

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Любители оригинальных селфи достаточно часто попадают в критическую ситуацию. Так, в Западной Австралии один из туристов забрался на 40-метровую скалу для красивого кадра, но сорвался и погиб.

Страсть к опасным селфи заполонила весь мир. Вчера, 17 мая в Западной Австралии произошел трагический случай, в результате которого погиб 20-летний парень. Турист решил сделать удачный кадр вне границ смотровой площадки скалы The Gap. Пострадавший выбрался на 40-метровую скалу, которая свисает обрывом над морем.

Свидетели такого смелого поступка рассказали, что парень просто поскользнулся на скале и упал прямо в воду. На место происшествия прибыли спасатели и медики. Тело парня достали из воды.

Напомним, 9 мая во время экскурсии в Черногории погибла российская туристка — девушка сорвалась со скалы после того, как вместе с экскурсионной группой она пыталась перейти перевал Самар в горном массиве Дурмитор на севере страны.