В Харькове создали танк-вышиванку

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Вчера, 17 мая в Украине праздновали День вышиванки. Каждый регион хотел отличиться особой креативностью – на харьковском заводе имени Малышева создали целый вышитый танк.

Каждый третий четверг мая в Украине отмечается день вышиванки, который в последние годы получил широкую популярность. В этом году многие регионы страны решили отметиться особой креативностью – вышиванку создавали на маскировочных сетках, ними объединяли оба берега Днепра, во многих городах прошли парады вышиванок.

Наибольшую смекалку проявили сотрудники харьковского завода имени Малышева, сотрудники которого занимаются производством тепловизоров и танков для нужд украинской армии. На предприятии создали «танк-вышиванку» на полотне, который символизирует цвета украинского флага. Сообщается, что площадь картины составила шесть квадратных метров. В качестве прототипа был выбран украинский танк «Оплот».

Директор предприятия Александр Хлань рассказал ,что получившийся баннер символизирует единство украинского народа: вышиванка - традиции прошлого, а танк - современность. Мастерицы положили около трех миллионов стежков, из которых 1,5 миллиона пошло на силуэт боевой машины, 750 тысяч - на название и логотип завода, примерно столько же - на изображение ствола танка.