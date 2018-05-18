В Польше после распыления газа в школе госпитализировали 17 человек

Сегодня, 14:29

После того, как правоохранители и пожарные службы узнали, что по детскому учебному заведению распылили газ, они сразу же эвакуировали 300 учеников и 25 учителей с работниками. В результате всё же без жертв не удалось обойтись.

Мирослав Кураш, который занимает пост старшего капитана Государственной пожарной службы Польши, рассказал, что после распыления газа в школе Вейхерово Поморского воеводства в больницы экстренно госпитализировали 17 человек. Когда 300 детей и 25 учителей эвакуировали, ещё 35 людям оказали помощь прямо на месте.

Пока что более подробная информация не известна. Как сообщает Кураш, сейчас в школе работают специалисты. Пока что они не нашли в воздухе опасного содержания какого-либо газа.