Сергея Скрипаля выписали из больницы в Солсбери

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Об этом сообщают СМИ Великобритании и региональное управление здравоохранения.

В сообщениях местных информационных агентств указывается, что российский экс-работник ГРУ, которого осудили за шпионаж, Сергей Скрипаль уже был выписан из больницы города Солсбери. Эту информацию успели подтвердить и в самом госпитале, а затем и управлении здравоохранения в регионе.

Сергея Скрипаля и его дочь Юлию отравили в Солсбери 4 марта. Специалисты обнаружили на месте преступления следы российского газа «Новичок». Эта история вызвала крупный международный скандал, так как доказать подлинное происхождения яда так и не удалось установить до сих пор.