Простуда лишила мужчину рук и ног

Сегодня, 11:16

Житель Испании лишился рук и ног после неправильного медицинского диагноза. У мужчины началась лихорадка и боли в челюсти.

24-летний испанец Дэвид Моран пострадал в результате медицинской ошибки. Из-за неквалифицированно оказанной ему помощи мужчина лишился рук и ног. Известно, что его лечили от простудного заболевания, а позднее выяснилось, что у него развивается менингит.

Инцидент случился в январе текущего года, когда Моран почувствовал ломоту в теле, лихорадку и боль в области челюсти. После того, как его состояние ухудшилось, он отправился за помощью в медицинское учреждение. После получения результатов анализов, серьезных отклонений от нормы у мужчины не обнаружено. Назначив лечение от простуды, испанца отправили домой.

Состояние больного ухудшилось – появилась рвота, повысилась температура, а по телу пошли коричневые пятна. После повторного обращения к врачам был установлен новый диагноз – менингит. Для его лечения пришлось ампутировать руки и ноги мужчины. На данный момент Морган собирает средства на протезы. Пока неизвестно, будет ли он судиться с больницей за возмещение нанесенного ему ущерба.