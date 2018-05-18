В США морпехи получили один из самых крупных вертолётов

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Речь идёт о первом серийном образце, перспективном тяжёлом транспортном летательном аппарате CH-53K King Stallion. Это одна из самых больших машин подобного класса. Тематические информационные агентства сообщают, что военные будут заниматься опытной эксплуатацией аппарата, а затем примут решение о поставках его на вооружение. Начальную операционную готовность объявят в 2019 году.

Один из самых крупных вертолётов, который в США получили морпехи, является очень глубокой модернизацией CH-53E. Его разработками занимались с 2006 года. В итоге в 2015 году CH-53K King Stallion впервые совершил 30-минутный полёт. Лётные испытания завершили в октябре прошедшего года.

Максимальная взлётная масса вертолёта составляет 39,9 тонны. CH-53K King Stallion может перевести на внешней подвеске до 12,2 тонны. Боевой радиус составляет в районе 200 километров, а максимальная скорость – до 315 километров в час.

То, что CH-53K King Stallion передали военным, означает, что они будут использовать его на практике. Это позволит выявить недостатки и недоработки, которые затем исправят. В будущем морпехи США собираются принять на вооружение 200 таких вертолётов. Сейчас заказали уже восемь суден.