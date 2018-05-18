Великобритания запретит рекламу с гендерным уклоном

Вчера, 23:45

Центр надзора в области рекламы посчитал, что показ гендерных стереотипов препятствует гражданам в свободе выбора, диктует модель поведения и ограничивает формирование трезвой самооценки.

В Великобритании готовы к поправке правила, контролирующего контент рекламы. Скоро из рекламных блоков исчезнут ролики с гендерными стереотипами, где мужчина ремонтирует мебель, а женщина готовит ужин на кухне. По мнению надзорных органов, это ограничивает выбор и навязывает ложные стандарты.

Предположительно, такая инициатива должна быть положительно принята публикой. Уже много лет жители Великобритании жалуются на рекламу, в которой, как они считают, видны устаревшие гендерные стандарты. Например, рекламный ролик, в котором показывается, как перед праздником все бытовые хлопоты ложатся на плечи женщины-хозяйки, вызвал мощный всплеск жалоб от телезрителей. Неравнодушные британцы закономерно жаловались на эксплуатацию рекламщиками застарелых гендерных стереотипов.