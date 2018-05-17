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В Армении 90 виноделов госпитализированы с отравлением

Сегодня, 21:15

ЧП произошло в вечерний период по местному времени, и сейчас две трети пострадавших до сих пор находятся в медучреждении. По каким причинам произошел такой массовый инцидент – пока неизвестно.

Пресса Армении сообщила, что 90 виноделов, являющихся сотрудниками компании Tierras De Armenia, были госпитализированы с пищевым отравлением. Примерно 30 человек уже выписаны после соответствующего обследования и назначения медиков. Тем не менее, о состоянии здоровья оставшихся в больнице 60 пострадавших ничего не известно.

Данная армянская корпорация принадлежит миллиардеру из Аргентины, который родился в Армении. Комментариев от самого Эдуардо Эрнекяна пока не поступало, предварительные причины отравления такого большого количества сотрудников винодельческой организации также не сообщались.

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