Опоздавший пассажир хотел выломать дверь самолета

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Рейс Мельбурн - Аделаида уже завершил регистрацию и посадку пассажиров, когда внезапно камеры наблюдения обнаружили 57-летнего мужчину, пытавшегося взломать дверь, чтобы попасть на борт самолета.

Компания Jetstar сообщила о мужчине, попытавшемся незаконно проникнуть в самолет. Сотрудники даже засняли его на видео. Когда австралиец приехал в аэропорт, он обнаружил, что перепутал время и опоздал на рейс. Однако мужчина не успокоился и решил все-таки попасть в самолет любым способом. Инцидент произошел сегодня, 17 мая в 9:30.

Расстроившись, что ничего не получилось, мужчина закурил прямо возле лайнера, поругавшись с сотрудниками авиакомпании. Когда сотрудники уже вызвали полицию, мужчина все еще был зол, поэтому выскочил на взлетную полосу к тому же самолету, в котором пытался сломать дверь. За содеянное дебошира внесли в черный список компании. Больше он не сможет пользоваться услугами Jetstar. Также злоумышленнику придется выступить в суде и ответить за свои действия.