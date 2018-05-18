В Германии больше нельзя называть пиво «полезным продуктом»

Сегодня, 06:30

Высшая судебная палата решила, что на этикетках на пивных бутылках больше нельзя писать также «здоровый» и «легко усвояемый». Дело в том, что для напитков, содержание алкоголя которых больше 1,2 %, делать рекламу, которая заявляет об улучшении здоровья в результате употребления спиртного, запрещено. Таковы правила Евросоюза.

Теперь пивовары из Германии должны больше не называть пиво «полезным продуктом» в своей рекламе и употреблять подобные термины, вводящие в заблуждение.

Вся история началась тогда, когда вспомнили, что одна из берлинских пивоварен, начиная с 1930 года, печатает на бутылках тост: «За ваше здоровье!». На немецком языке слова образуют прилагательное «легко усвояемый». Было решено разобраться в суде, есть ли здесь что-то запрещённое или же нет.

Но в Союзе социальной конкуренции из 90 предприятий в 2015 году решили добиться срочного решения суда о запрете подобной рекламы. Дело в том, что пиво содержало от 2,8 до 5,1% алкоголя, а согласно законам Евросоюза, делать рекламы о полезности такого напитка нельзя.

В итоге сотрудники пивоварни фломастерами зачеркнули скандальное выражение на 30 тысяч бутылках. Затем в компании решили подать в суд и отстоять свои права, но Высшая судебная палата решила оставить запрет в силе.