В Шри-Ланке от лихорадки умерли 5 детей

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Представители органов здравоохранения в Шри-Ланке официально объявили о пяти случаях смерти среди детей. Причина – вирус, который все быстрее распространяется по территории страны.

Информационное агентство «Синьхуа» передает информацию из учебной больницы «Карапития», которая расположена в Галле. За последние несколько дней больница приняла рекордное количество поступивших с лихорадкой.

Среди пациентов – дети, которым нет и шести месяцев. Вначале вирус вызывал температуру, потом затруднение дыхания и кашель. Аруна Де Сильва, врач-педиатр из «Карапатии» говорит, что у больных диагностировали пневмонию.

Как сообщают врачи, причиной заболевания стали аденовирусы и вирусы гриппа.

Напомним, что ранее в Шри-Ланке уже наблюдались вспышки инфекций. Так, в прошлом году погибло почти триста человек. А в январе этого года была зафиксирована вспышка лихорадки Денге, когда заболело 48 тысяч человек.