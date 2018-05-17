Лев и его детёныш в дикой природе воссоздали картину из «Короля льва»

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В дикой природе лев и его детеныш были сфотографированы, когда сидели на скале во время заката солнца. Полученные снимки удивительно повторяют кадры из легендарного мультфильма «Король лев».

На территории Танзании фотограф Марк Мол, который специализируется по снимкам дикой природы и животных, сделал удивительные кадры льва и его детеныша на закате. Фотографии попали в Сеть и вызвали улыбку у интернет-пользователей, поскольку снимки практически в точности повторяют кадры мультфильма «Король лев».

Пользователи Сети заявили, что кадры воссоздают культовую сцену, когда лев Муфаса дает своему сыну Симбе урок о том, как нужно быть настоящим королем. Сообщается, что фотограф потратил несколько часов, чтобы половить интересный момент с дикими кошами.