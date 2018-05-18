Моду на «советский» чайный гриб поддержали хипстеры в США

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Поклонники здорового образа жизни, к которым относятся и американские хипстеры, употребляют модный напиток – камбуча. В СССР он был более известен под названием чайный гриб.

Во времена Советского Союза жители страны не могли себе позволить употребление «пепси» и «колы», поэтому весьма популярным напитком того времения является чайный гриб, который в 80-е годы выращивала в банке практически каждая хозяйка. После появления на советском рынке газированных напитков из Европы и США мода на чайный гриб прошла.

Вспомнить о напитке решили американские хипстеры и поклонники здорового образа жизни. Для большей пикантности они назвали напиток камбуча и считают «эликсиром молодости». Современные поклонники чайного гриба уверены, что напиток положительно влияет на пищеварение и выводит из организма токсины. Известно, что он уже появился в меню некоторых крафтовых баров США и Европы.

Согласно статистике, уровень продаж камбучи в 2016 году достиг 1,06 миллиарда долларов, а к 2022 году аналитики рынка предполагают, что он достигнет 2,5 миллиарда. Одним из самых быстро развивающихся рынков потребления напитка является Северная Америка.

Напомним, что история чайного гриба начинается в северо-восточном Китае в 220 году до нашей эры.