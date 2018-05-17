В США вейперу разнесло череп взрывом электронной сигареты

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В государстве смерть 38-летнего мужчины от вейпа стала первым подобным случаем. Взрыв курительного устройства произошёл прямо во рту погибшего. В результате любитель покурить получил смертельную черепно-мозговую травму и ожоги 80% всего тела.

Вейпер погиб от взрыва электронной сигареты 5 мая. 38-летний мужчина был дома у своих родителей в штате Флорида в США. Когда вейп взорвался, то осколки буквально разнесли череп Толмеджу Д`Элиа, именно так зовут скончавшегося, и один застрял в его мозгу. Кроме того, в доме начался пожар. О нём спасательным службам сообщили соседи. Когда пожарные приехали на место происшествия, вся комната, где находился Толмедж, была охвачена огнём.

Известно, что взорвавшийся вейп был изготовлен компанией Smok-E Mountain, штаб-квартира находится на Филиппинах. Представители фирмы уже заявили, что отрицают, что их устройство было причиной взрыва. Они считают, что проблема заключалась в самом аккумуляторе или же в распылителе.

Толмедж стал первой жертвой в США, которая погибла от электронных сигарет. До этого местные информационные агентства рассказывали о случаях, когда любители вейпов только получали травмы от своих устройств. К примеру, в 2016 году в Нью-Йорке местный житель получил ожоги рук и ног после того, как электронная сигарета взорвалась прямо в его кармане. Случилось это прямо во время работы на Центральном вокзале.