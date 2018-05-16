Невиновный житель Польши вышел из тюрьмы после 18 лет заключения

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Невиновного жителя Польши Томаша Коменду освободили после 18 лет тюремного заключения. Мужчина был в шоке от такой новости.

История берет свое начало в одном маленьком польском городке, где 18 лет назад изнасиловали несовершеннолетнюю девочку. Трагедия случилась зимой, когда был сильный мороз, поэтому жертва не смогла добраться до дома и погибла от холода.

В ходе расследования полиция установила, что в деле был замешан 23-летний Коменда и вскоре суд приговорил "невиновного" парня к 25 годам заключения.

Совсем недавно в деле появились новые обстоятельства, в частности, результаты экспертиз, которые доказывали невиновность осужденного. Верховный суд Польши отменил решение 18-летней давности о лишении свободы Коменды и признал его невиновным.

После такого заявления Томаша просто потерял дар речи, закрыл лицо руками и заплакал. Сейчас он имеет полное право потребовать материальную компенсацию за все проведенное в тюрьме время.