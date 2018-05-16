В Британии лидер Лейбористской партии отказался смотреть королевскую свадьбу

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Вся Великобритания этой субботой собирается смотреть на свадьбу принца Гарри и Меган Маркл, однако у лидера Лейбористской партии Джереми Корбина нашлись дела важнее, а именно – выступление на конференции по экономике.

Как сообщают британцы, для них это не стало большим сюрпризом, так как Корбин никогда не был приверженцем монархии. Лидер лейбористов ограничился лишь «пожеланием всего наилучшего» во время выступления в Палате Общин. После сессии представителю партии задали вопрос, будет ли г-н Корбин смотреть трансляцию свадьбы, на что тот ответил, что вышла «накладка». В это же время в субботу Джереми Корбин должен посетить конференцию по «Экономике труда». Но представитель еще раз передал поздравления лидера лейбористов и заявления, что тот является горячим поклонником трудов принца в области психического здоровья.

Напомним, что ранее свои поздравления с будущей свадьбой выразила Тереза Мэй. Премьер-министр Британии уверяет, что весь парламент присоединяется к ней, чтобы выразить наилучшие пожелания Его Королевскому Высочеству принцу Гарри и Меган Маркл на их свадьбе и в дальнейшей жизни.