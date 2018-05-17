В бенчмарке появилось новое бюджетное устройство Xiaomi StRaKz

Сегодня, 05:45

Поклонники бренда радуются появлению нового смартфона. Xiaomi StRaKz будет работать на базе Android 8.1.0 Oreo.

В базе данных GeekBench появилась информация о том, что скоро появится новый смартфон StRaKz. Тестировавшие его эксперты, рассказали о технических характеристиках устройства. Итак, бюджетный аппарат будет работать по однокристальной системе Snapdragon 625, которая применялась во многих других смартфонах компании Xiaomi. Объем памяти составит 4 гигабайта, в устройстве будет применен графический ускоритель Adreno 506 и модем X9 LTE.

Известно, что в одноядерном тестировании гаджет получил 902 балла, а в многоядерном – полторы тысячи. По предварительным данным это устройство и станет Xiaomi Redmi 6.

Напомним, что компания успешно развивается на рынке устройств среднего уровня цен. Вытеснив Samsung с рынка Индии, Xiaomi ставит целью достигнуть поставок в 100 млн. ед.