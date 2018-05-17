В дневнике Анны Франк нашли записи с "грязными шутками" и мыслями о проституции

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Компьютерные программы помогли специалистам в расшифровке записей на заклеенных страницах дневника Анны Франк, на которых, как оказалось, девушка писала "грязные шутки" и рассуждала о проституции.

По словам главы амстердамского музея Рональда Леопольда, Анна Франк описывала сексуальную жизнь такой, какой видела ее в своем детском возрасте. 15-летняя девушка, охарактеризовывая секс, использовала такие выражения, как "ритмические движения" и "внутреннее лекарство", подразумевая под этим контрацепцию. Помимо этого, в записях Анны есть упоминания о больших публичных домах в Париже.

Из истории известно, Анна Франк с семьей скрывалась в 1942–1944 годах от нацистов в убежище, устроенном в одном из домов Амстердама. После ареста гестапо 15-летняя Анна скончалась в концлагере Берген-Бельзен. Отец опубликовал дневник дочери в 1947 году.