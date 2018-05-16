В Британии родители увидели призрака, который общался с их ребёнком

Сегодня, 18:32

Английская семья из Мидлсборо заметила странную тень над своей спящей дочерью, когда просматривали видеозапись. В попытках узнать, что же они увидели, родители обратились к медиуму.

Семейная пара просматривала запись, сделанную на камеру, когда заметили смутную тень, поднимающуюся по лестнице, которая потом остановилась над их ребёнком. Они решили показать ролик медиуму Роулинсон, которая была очень поражена увиденному на видео. Также пара рассказала, что тень начала появляться два года назад, после рождения дочери.

Другая история, с которой столкнулась Роулинсон, связана с девочкой и её подругой, часто приходящей к ней в гости. Однако её никто не видел, а по словам ребёнка она живёт в доме вместе с ними и является призраком. Подобные рассказы стали поводом для беспокойства родителей. Семья рассказала, что ранее в доме хлопали двери, двигались картины и посуда. Медиум предположила, что это может быть дух тех, кто проживал на этом месте раньше. Она рассказала, что раньше там стоял старый дом для рабочих. Возможно, тень не может или не хочет покинуть реальный мир и перейти в другое измерение.