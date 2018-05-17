В США блогеры нашли тайную комнату маньяка в заброшенном кемпинге

Сегодня, 01:45

В США есть блогеры, которые занимаются исследованиями заброшенных мест. Они исследуют их на предмет вероятности совершённых там преступлений и видео об этом размещают в Сети.

В этот раз они обследовали помещения в заброшенном кемпинге, который не использовался несколько лет.

В ходе своих исследований блогеры США нашли за лестницей одного из помещений тайную комнату. Вход в неё был тщательно замаскирован.

Там они обнаружили наличие верёвок и большого количества бутылок из-под алкогольных напитков. На стенах тайной комнаты были размещены порнографические плакаты. В ванной блогеры США нашли пули.

По их мнению, место является устрашающим. Они полагают, тот, кто жил там, был «дьявольский человек», не отличающийся гостеприимностью.

После того, как видео этого помещения, которую назвали «тайной комнатой маньяка», попало в Сеть, её посетители посоветовали блогерам сообщить о своём открытии правоохранителям США.