Lenovo выпустит смартфон с памятью на 4 терабайта

Сегодня, 05:15

Чанг Ченг в скором времени представит миру новый смартфон Lenovo Z5. Новинку свет увидит летом 2018 года.

Вице-президент компании Lenovo опубликовал в сети тизер к новому смартфону Z5. В тизере сказано о том, что новый смартфон позволит хранить до миллиона фотографий, 150-ти тысяч аудиозаписей и двух тысяч фильмов высокого разрешения. Все это благодаря первому в мире высокому объему памяти – 4 ТБ.

Однако, это не единственный рекордный показатель, которым будет обладать новинка. Известно, что у Lenovo Z5 вся лицевая часть будет покрыта экраном, и лишь узкая рамка будет обрамлять его по краям.

Напомним, что на сегодняшний день рекордную память имеет Smartisan R1, которая составляет 1 терабайт. Китайская компания представила новинку сегодня. Цена новинки составит 1400 долларов.