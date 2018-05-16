СМИ США: Украина должна взорвать Крымский мост

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Сегодня стал доступен для автотранспорта Крымский мост. Многие политики и обычные граждане решили одними из первых проехать по нему, чтобы стать сопричастными к историческому событию. Как оказалось есть и те, кто желают не строить, а разрушать.

Некоторые СМИ США призвали Украину к тому, что она должна его взорвать. Точнее – разбомбить. По мнению Washington Examiner, необходимость такого поступка со стороны Украины «неотложна и морально актуальна».

Короткую статью в этом издании разместил журналист Том Роган. Он назвал то, как Владимир Путин открыл Крымский мост, «бравадой».

Публицист считает, что это – «возмутительное оскорбление Украины». Далее он делает акцент – «как нации». Им делается утверждение, что «разорённая РФ» потратила на Крымский мост миллиарды долларов. По его мнению, это символ «физического и психологического присвоения территории Украины».

Затем журналист задумался, каков бы был ответ Москвы на подобную диверсию. Вероятно, пишет он, это привело бы к эскалации напряжённости в восточной части Украины.

Он не считает это чем-либо особенным, поскольку подобное развитее событий неизбежно. Так что – ничего страшного.

После этого, он отметил, что РФ сразу после ЧМ-2018 начнёт постепенно поглощать всю Украину. А вот разрушение моста могло бы послужить сигналом для Путина, что «украинцы этого не хотят».