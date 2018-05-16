Трамп ухитрился совместить диету с бургерами

Сегодня, 16:30

Президент США в очередной раз доказал свою удивительную способность совмещать желания с возможностями. На это раз это неоценимое качество проявилось не в политике или бизнесе, а в частной жизни.

Дональд Трамп после надоедливых напоминаний диетологов о первых симптомах ожирения, проявляющихся в расширении габаритов тела, решил послушаться специалистов. При этом глава Белого дома, в присущей ему манере сумел «и на диету сесть и бургер съесть». Теперь Трамп, поедая бургер, оставляет на тарелке нетронутую половинку булочки, чем приводит в умиление «придворных» врачей и свое ближайшее окружение.

Действительно, для человека, который до этого обедал, как настоящий патриот, изысканным блюдом, состоящим из двух Биг-Маков в сочетании с таким же количеством Филе-о-Фиш, запивая все это многообразие шоколадным коктейлем, оставленные на тарелке половинки булочек, являются признаком недюжинной силы воли. Личный диетолог Трампа поспешила заявить в прессе, что таким образом господин президент резко сокращает потребление углеводов.