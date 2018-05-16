США: Российские ракетные блоки «Авангард» будут готовы уже к 2020 году

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Американская разведка достаточно пристально следит за обновлениями российского вооружения. В разведке США уверены, что Путин сдержит свое обещание и крылатые блоки «Авангард» будут готовы к 2020 году.

Российские специалисты уже несколько лет занимаются разработкой абсолютно нового ракетного комплекса «Авангард». Известно, что в 2016 году данное вооружение несколько раз проходило испытания, третье было в 2017 году, но все они оказались неудачными – ракеты разбивались не достигнув цели.

Несмотря на такую информацию, американская разведка опасается появления данных ракет в российской армии. Некоторые американские эксперты выразили полную уверенность в том, что ракеты «Авангард» уже установили на межконтинентальные баллистические установки УР-100Н.

Напомним, что Владимир Путин еще в марте выразил полную уверенность, что «Авангард» пройдет все запланированные испытания успешно и в 2020 году пополнит российское вооружение. Такое заявление глава РФ сделал в ходе выступления перед Федеральным собранием. После запуска, это оружие может использовать силы аэродинамики для полета по верху атмосферы. Президент назвал новое оружие непобедимым.