Смерть ради жизни: Американка отказалась лечить рак из-за беременности

Сегодня, 10:34

26 апреля в США умерла многодетная мать Даниэль Дик. Онкобольная женщина могла прожить гораздо дольше, однако она предпочла здоровье детей-близнецов.

В 2011 году американка успешно излечилась от рака кожи. В течение последующих 5 лет Даниэль Дик наблюдалась у дерматологов, констатировавших отсутствие признаков рецидива. В 2015 году жительница США впервые стала мамой, а спустя еще 2 года в ее утробе появились близнецы. Вторая беременность сопровождалась подозрительными симптомами: сильная усталость и проблемы с речью. На пятом месяце Дик с трудом выговаривала отдельные фразы.

Обследование в больнице констатировало возвращение страшной болезни. Метастазы заполонили мозг и кишечник матери, однако врачи эффективно устранили их. Даниэль предложили начать незамедлительное лечение онкологии, способное продлить ей жизнь минимум на 5 лет. Боясь навредить близнецам, американка отказалась лечить рак, выбрав собственную смерть ради жизни наследников.

В июле прошлого года Дик родила здоровых малышей, начав химиотерапию. Однако из-за беременности болезнь успела серьезно прогрессировать. 26 апреля текущего года, спустя 9 месяцев после родов, Даниэль скончалась.

При жизни американка пыталась донести до людей информацию, что злокачественные новообразования очень важно выявлять на первых стадиях, а рак кожи нелегко поддается лечению.