В США пастор создавал секс-рабынь

Вчера, 23:15

Американский пастор признался, что занимался сексом с несовершеннолетними девочка. Причем он одновременно вступал в связь с двумя подростками.

В штате Огайо (США) в суде рассматривается дело против пастора Кеннета Батлера. Установлено, что мужчина принуждал к занятию сексом с ним и его коллегами несовершеннолетних девочек. Во время проведения расследования он признался в данном преступлении и рассказал все подробности дела.

Известно, что оргии с секс-рабынями проходили в гостиницах и в центрах, которые находятся на территориях церквей, а также дома у церковнослужителей. Сотрудникам правоохранительных органов удалось обнаружить видеозаписи, на которых запечатлены моменты насилия по отношению к девочкам-подросткам. Также пастор занимался и торговлей детьми, и распространением порнографических фото и видео с участием несовершеннолетних.

За такое преступление Кеннет Батлер получил 17 лет тюрьмы, а его адвокат отказался от комментариев. Неизвестно, как информация о преступлении попала к сотрудникам правоохранительных органов. С пострадавшими подростками работают психологи.