Самый дорогой американский авианосец в мире вышел из строя

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Построенный для сдерживания России авианосец США сломался. Силовая система перемещения грузов постоянно требует ремонта.

В США сообщили о том, что самый дорогой авианосец в мире USS Gerald R. Ford вновь вышел из строя. Компания Huntington Ingalls Industries уже заявила, что в ближайшее время приступит к ремонтным работам на судне. Авианосец поступил на вооружение лишь год назад. В январе у него начались проблемы с двигателями и лифтами для грузов. Силовые установки вышли из строя и судно не смогло осуществить свой первый боевой поход. Пока что USS Gerald R. Ford представляет собой для Минобороны США огромную проблему и головную боль. И это при том, что на него было потрачено $13 млрд. Это беспрецедентная сумма, которую на одно судно не тратило ни одно государство в истории.

Ранее мы писали, что атомный авианосец «Рональд Рейган» вывел группу ВМС США из Японии. Журналисты не смогли отследить направление движения судов. Куда направились американские боевые корабли, не известно.