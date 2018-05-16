Испанец изнасиловал дочь и ее подруг, чтобы спасти их от дьявола

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В Испании отец 15-летней девочки изнасиловал дочь и ее подруг, чтобы изгнать из них дьявола. Сообщается, что мать пострадавшей знала обо всем, но только способствовала насилию над детьми.

В ходе следствия выяснилось, что мужчина состоит в Ордене Одина, в котором ему сказали изнасиловать девочек для того, чтобы прогнать из них злых духов. В ином случае, Орден пообещал наложить проклятие на его семью. Сообщается, что девочки подвергались насилию несколько раз. Суду еще предстоит выяснить, почему довольно взрослые девочки не сообщили никому о проблеме в семье. Мужчину приговорили к 45 годам тюремного заключения, а его жену на девять лет колонии строго режима за содействие в преступление над несовершеннолетними.