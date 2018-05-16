Американка сделала из мужа шашлык и угостила им соседей

Сегодня, 06:15

Следствие выяснило, что американка Келли Кокран подозревалась в убийстве девяти человек, а после пропажи ее мужа выяснилось, что она сделала из него шашлык, чтобы угостить им соседей. Она ввела своему супругу дозу героина, которая оказалась смертельной.

До этого женщина убила своего любовника, застрелив его из ружья. Родственники обвиняемой рассказали, куда могли деться останки мужа. Они утверждают, что убийца скормила его соседям, чтобы не оставлять никаких улик после преступления. Подчеркивается, что женщине всего лишь 34 года и психических отклонений у нее не наблюдалось. Когда началось расследование, выяснилось, что молодая американка - серийный убийца, на ее руках смерти девяти человек. На данный момент женщина находится в тюрьме, куда ее заключили на 65 лет. Родственники заключенной подтвердили догадки полицейских о том, что подсудимая убивала людей в разных штатах и городах.