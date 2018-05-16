Фото оргии сборной Турции по тхэквондо возмутило Сеть

Сегодня, 03:30

Подтверждение развратных действий 5 мужчин и женщины опубликовали в соцсети Тwitter. Пользователи Интернет предлагают наказать нарушителей за поведение и дисквалифицировать из соревнований.

Необычный «голый» снимок без зазрения совести опубликовали сами спортсмены. Фото оргии сборной Турции возмутило их соотечественников, которые в Сети увидели надежду спорта по тхэквондо Турции без белья. Возмутило людей и то, что изображенные мужчины тешились тем, что организовали необычное времяпрепровождение.

Россияне также негативно охарактеризовали выходку турецких спортсменов. Примечательно, что из социальной сети Тwitter снимок не удалили, он по-прежнему доступен к просмотру.