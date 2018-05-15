Сегодня, 15:58

Об этом сообщают СМИ со ссылкой на представителей в ведомстве. Зеев Бокар проведет разговор с Саймоном Ковени по инциденту столкновения.

МИД Ирландии вызвал «на ковер» посла Израиля из-за ситуации в секторе Газа. Это произошло сегодня, 15 мая. В МИД Ирландии возмущены ситуацией в секторе Газа. Количество погибших и раненых из-за ситуации столкновения обеспокоило ирландцев, во главе с Саймоном Ковени. Он уверен, что то, что он вызвал для переговоров посла Израиля поможет минимизировать число пострадавших.

В ходе разговора из-за ситуации в секторе Газа, в МИД Ирландии напомнили послу Израиля, что есть конкретные требования провести независимое международное расследование под руководством ООН в связи со случаями гибели участников протестных акций.