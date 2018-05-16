В Камбодже семейная пара убивала редких животных, снимая это на видео

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Супруги заявили, что хотели прославиться благодаря своим роликам в сети и заработать на своих влогах деньги.

В Камбодже арестовали семейную пару – женщину Ань Линь Туч и ее мужа Фун Рати – которые убивали и ели редких животных, снимая весь процесс на видео. Руководитель Главного управления по охране природы и охране окружающей среды Чей Сэм Арн заявил, что подозреваемым уже скоро вынесут приговор. О возможной мере наказания чиновник распространяться не стал.

Как установили сотрудники министерства окружающей среды Камбоджи, семейная пара скупала редких животных, занесённых в Красную книгу на рынках, после чего убивала и употребляла их мясо в пищу. Это всё они записывали на камеру и публиковали видео в сеть. Подозреваемые пояснили, что хотел зарабатывать на своих влогах. С декабря 2017 года от рекламы на роликах в YouTube они получили около $500.

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